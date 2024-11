Casado com 5 mulheres, homem come 800 ovos para manter rotina sexual

O influenciador Arthur O Urso é casado com cinco mulheres e revelou que consome 800 ovos por mês para melhorar o desempenho sexual. O homem acredita que consumir 25 ovos por dia é o ideal para satisfazer todas as esposas na cama. “Os ovos são fundamentais para minha energia diária e para o desempenho físico”, afirmou.

Arthur afirmou também que a alta ingestão do alimento é planejada. “Sei que exagerar tem seus riscos, como o aumento do colesterol e até problemas cardíacos, mas faço exames regulares e equilibro a alimentação ao longo do dia”, explicou.

Apesar do impacto positivo no sexo, a dieta também traz pontos negativos para as relações do influenciador. “Meu intestino de uma desregulada e comecei a soltar alguns puns muito fedidos, ao ponto de ter que dormir sozinho por algumas noites, já que nenhuma das minhas esposas estava aguentando o cheiro”, relatou.