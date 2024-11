Chegada do Papai Noel no Via Verde Shopping encanta visitantes e dá largada as comemorações natalinas

A magia do Natal tomou conta do Via Verde Shopping nesta sexta 15 de novembro, a tão esperada chegada do Papai Noel. O evento reuniu famílias, crianças e visitantes, todos contagiados pela emoção e pelo encanto desta época especial do ano. O espírito natalino ganhou vida em um final de tarde marcado por alegrias, encantos e sorrisos uma atmosfera mágica que o período natalino proporciona.

Com o tema “Natal Presente”, a campanha do shopping celebra não apenas os presentes materiais, mas, sobretudo, a importância de estar presente com quem se ama, o evento foi um sucesso. “Inauguramos oficialmente o Natal com a chegada do Papai Noel, um evento lindo e gratuito. Convidamos toda Rio Branco e região para comemorarem conosco essa época tão especial. É um momento para estarmos presentes, celebrando o melhor do Natal,” destacou Daniel Ferreira, coordenador de marketing do Via Verde Shopping.

Tainá, de 27 anos, que trabalha como babá, ressaltou a importância de criar memórias para as crianças que cuida: “Sempre faço questão de trazer as crianças para participarem desse momento. Já é a segunda vez que venho à recepção do Papai Noel, e é sempre muito especial. É como uma tradição natalina para mim.”

Ao longo da noite, o entusiasmo e a empolgação estavam estampados nos rostos de todos os presentes, reforçando o sentimento de união e alegria que caracteriza o Natal. Para tornar a experiência ainda mais especial, o Papai Noel estará disponível para fotos, criando recordações inesquecíveis para as famílias.

Sessões de fotos

As fotos com o Papai Noel acontecem de quinta a domingo no Via Verde Shopping, oferecendo a todos a chance de vivenciar a magia natalina de perto.

Quinta a sábado: 16h às 22h

Domingo: 15h às 21h

20/11 (quarta-feira): 16h às 22h

23/12 (segunda-feira): 15h às 22h

24/12 (terça-feira): 14h às 18h

Não perca a oportunidade de viver essa experiência e criar memórias inesquecíveis no Via Verde Shopping, onde o Natal é sempre mais especial!