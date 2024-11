Cobra que estava em árvore no quintal de residência é resgatada pelo Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros participou de um resgate nesta terça-feira (12), de uma cobra na copa de uma árvore, no bairro Boca da Alemanha, em Cruzeiro do Sul.

A equipe foi chamada pela dona do local, logo após localizá-la em seu quintal. Os bombeiros cortaram os galhos da árvore para conseguir acessar o réptil.

“Após o resgate, a serpente foi devolvida ao seu habitat natural, evitando risco tanto para o animal quanto para os moradores da região. A operação foi concluída com sucesso e a ocorrência encerrada sem intercorrências, demonstrando mais uma vez a importância do trabalho do Corpo de Bombeiros na preservação da segurança pública e ambiental”, disse o Corpo de Bombeiros da Cidade.

Este já é o 44º resgate de animais silvestres apenas no ano de 2024 por parte dos Bombeiros de Cruzeiro do Sul. O capitão Josadac Ibernon recomenda que a população não tente interação com os animais, seja para matá-los ou para captura e que a melhor opção é sempre chamar o Corpo de Bombeiros, que conta com equipamento adequado para realizar a extração do animal.