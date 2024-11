Com investimento de mais de R$ 1 mi, Gladson inaugura espaço para pescadores em Rio Branco

A reforma da colônia de pescadores e aquicultores realizada pelo governo do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), foi entregue nesta segunda-feira (25), às 16h, no bairro Cadeia Velha, na capital Rio Branco.

O principal objetivo é beneficiar os pescadores associados a Colônia, comunidade pesqueira. A reforma vai afetar todo o setor administrativo, o auditório e o setor de produção.

O valor investido nas obras é de R$1.388.371,89, com R$500.000,00 sendo oriundos de emenda parlamentar da ex-deputada federal Vanda Milani, com o valor restante do montante sendo custeado por recursos próprios do governo do estado, que somaram R$888.371,89.

Francisco Camelo residente de Rio Branco, é um dos pescadores que serão beneficiados pela reforma, e diz que a reforma vai mudar a qualidade de vida da população.

“Veio em boa hora, vai auxiliar todos da área da pesca aqui. É um benefício que vai dar um mundo novo, um apoio ao pescador e isso é importante para todos nós de toda a categoria”, contou.

Maria Lene Farias é a presidente do bairro, e diz que a entrega desta obra é a realização de um sonho. “Nós não tínhamos um lugar nosso, pra ficar, pra trabalhar, pra acomodar os pescadores. Vai mudar nossa vida, vai melhorar muito!”, enfatiza a presidente do bairro.

O secretário de Obras do estado, Italo Lopes, esteve presente e falou sobre o impacto que a obra terá na vida dos trabalhadores.

“A maior prova da importância dessa obra é o que nos vemos aqui, as tendas cheias de pessoas. Foi um investimento de quase R$1,4 milhão, de verbas do Estado e da ex-deputada Vanda Milani”, comentou.

O secretario pontua ainda que, com a revitalização da colônia de pescadores, os trabalhadores terão um novo espaço para comercialização e armazenamento do pescado.

Para além do apoio estrutural aos pescadores e aquicultores a colônia dará orientações de como lidar com suas produções.

“A colônia também orienta, quando possível e quando necessário, na ampliação da produção e na venda desses pescados”, disse.

O governador Gladson Cameli também se fez presente e enfatizou a criação do entreposto e da elevação do prédio, para evitar transtornos durante o período de alagação.

“É importante essa valorização, eles precisavam de dignidade e essa entrega é a prova da nossa união, da então deputada Vanda com o governo. Estamos melhorando as condições de trabalho pra quem precisa sustentar suas famílias, ao mesmo tempo vamos dar um local digno pro povo”, disse o governador.

Veja vídeo: