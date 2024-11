Como dois secretários de Gladson conseguiram mudar a data nacional das provas do Enem

Em uma inspiradora postagem nas redes sociais, Moisés Diniz, ex-deputado federal e atual diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fepac), compartilhou sua experiência de como conseguiu alterar a data das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2016. A mudança foi motivada por uma solicitação de Nayara Lessa, uma estudante adventista que sentia a pressão de conciliar suas crenças religiosas com as exigências do exame.

Na época, Diniz havia assumido seu mandato como primeiro suplente pelo PCdoB, substituindo Siba Machado, e se viu diante de um dilema que afetava diretamente a vida de muitos estudantes. Nayara, que hoje atua como jornalista e Secretária de Estado de Comunicação, revelou ao deputado as dificuldades enfrentadas pelos estudantes adventistas, que guardam o sábado como um dia de descanso e, portanto, não podem realizar atividades até o pôr do sol.

O ex-deputado recorda que, devido à programação do Enem, esses alunos eram obrigados a se submeter a um sacrifício considerável, tendo que entrar nas instituições de ensino antes do início das provas e, em muitos casos, sem ter a oportunidade de se alimentar adequadamente. “Pensei o que um deputado pelo Acre, um estado tão pequeno, pode fazer diante de um problema tão grande”, revelou Diniz.

Diante da situação, o ex-deputado mobilizou o Ministério da Educação, utilizando seu cargo para levar a questão à tona e buscar uma solução que respeitasse os direitos e a liberdade religiosa dos estudantes. Sua atuação resultou na mudança das datas das provas do Enem, permitindo que os alunos que seguem a tradição adventista pudessem participar do exame sem comprometer suas crenças.

A história de Moisés Diniz é um exemplo de como a ação política pode impactar positivamente a vida de pessoas e comunidades, mostrando que, mesmo em um cenário desafiador, é possível fazer a diferença e promover mudanças significativas. Essa experiência também ressalta a importância da escuta ativa das demandas da população e a responsabilidade dos representantes eleitos em buscar soluções que atendam a diversidade de crenças e necessidades da sociedade.

No último domingo, ao observar a movimentação dos estudantes realizando as provas do Enem, Diniz, que fazia uma caminhda nas proximidades da Uninorte, embrou da trajetória que culminou nessa importante conquista.