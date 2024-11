Concurso Ibama: edital até fevereiro e provas até abril de 2025

Em resposta à equipe de jornalismo do Direção Concursos, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis concedeu mais informações sobre os prazos do concurso Ibama!

De acordo com a autarquia, a expectativa é de que a banca organizadora seja contratada ainda no ano de 2024. Caso se confirme, a previsão é de que o edital seja publicado em janeiro ou fevereiro de 2025, com as provas acontecendo entre março e abril, a depender dos trâmites de contratação.

Além disso, se os prazos do certame não obtiver intercorrências, as nomeações devem acontecer no segundo semestre de 2025. Importante lembrar que o Ibama foi convidado para aderir ao novo Concurso Nacional Unificado, que está previso para acontecer em 2025, no entanto, informou que seu edital deve ocorrer de forma autônoma.

Serão ofertadas 460 vagas de nível superior para os seguintes cargos:

Analista Administrativo: 130 vagas; e

Analista Ambiental: 330 vagas.

Veja, abaixo, a resposta da autarquia sobre os prazos do concurso Ibama:

Salários do concurso Ibama

O salário inicial dos ocupantes dos cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental do IBAMA e ICMBio é de R$ 8.817,72 (classe A, padrão I).

O valor é composto pelo vencimento básico equivalente a R$ 5.145,72 e gratificação de desempenho de R$ 3.672,00.

Confira como fica a evolução da remuneração ao longo das carreiras:

Os servidores ainda fazem jus a diversos benefícios e gratificações, tais como:

Auxílio alimentação

Auxílio transporte

Auxílio creche/escolar

Auxílio natalidade

Plano de saúde

Gratificação natalina

