Concurso TJ AC Cartórios tem resultado final divulgado; confira

O concurso TJ AC Cartórios para o Tribunal de Justiça do Estado do Acre teve suas provas aplicadas no dia 11 de novembro de 2023. A banca organizadora do certame foi a Consulplan.

No dia 4 de novembro de 2024, foi publicado o resultado final do certame. Você pode conferir o documento na íntegra em “situação atual”.

Ao todo, o concurso ofereceu 20 vagas, sendo 14 para provimento e 6 para remoção.

Concurso TJ AC Cartórios: situação atual

Histórico do concurso:

Concurso TJ AC Cartórios: remuneração e benefícios

Os delegatários de serviços notariais e de registro são remunerados, exclusivamente, mediante emolumentos cobrados em razão do ofício, conforme estabelecido em Lei.

Os ofícios notariais e de registro deficitários terão assegurada a complementação da renda mínima pelo Fundo Especial de Compensação para manutenção dos respectivos serviços, conforme assegurado pela Lei Estadual n.º 2.534, de 29 de dezembro de 2011, e nos termos dispostos na Resolução do Conselho de Administração n.º 33, de 11 de abril de 2012.

Concurso TJ AC Cartórios: cargos e vagas

As serventias vagas, em número de 20, sendo 14 a serem preenchidas por candidatos inscritos no critério de Provimento e 6 a serem preenchidas por candidatos inscritos no critério de Remoção.

Concurso TJ AC Cartórios: inscrição

As inscrições foram realizadas exclusivamente pela Internet, no site www.consulplan.net, no período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2023.

O valor da inscrição foi de R$ 450,00 para cada um dos critérios de ingresso (provimento ou remoção).

Pode se inscrever para mais de um cargo?

É facultado ao candidato concorrer simultaneamente em ambos os critérios de ingresso (provimento e remoção).

A inscrição pode ser feita por critério de ingresso (provimento ou remoção), devendo o candidato realizar novo procedimento de inscrição, caso opte por concorrer aos dois critérios.

Concurso TJ AC Cartórios: carreira

Entenda mais sobre as exigências e as atividades a desempenhar.

Atribuições

As atribuições referentes aos serviços notariais e de registro são as estabelecidas na Lei Federal n.º 8.935, de 18 de novembro de 1994.

Requisitos

Para o candidato ao concurso de provimento:

ser bacharel em Direito ou ter completado dez anos de exercício de função,

até a data da primeira publicação do Edital do Concurso, em serviço notarial

ou de registro;

até a data da primeira publicação do Edital do Concurso, em serviço notarial ou de registro; comprovar conduta condigna para o exercício da atividade delegada.

Para o candidato ao concurso de remoção:

estar no exercício da titularidade de outra delegação, de notas ou de registro, no Estado do Acre, por mais de dois anos, na data da primeira publicação deste Edital;

deste Edital;

deste Edital; comprovar conduta condigna para o exercício da atividade delegada;

estar no exercício da titularidade de outra delegação, de notas ou de registro, no Estado do Acre, até a data da outorga.

Concurso TJ AC Cartórios: etapas de prova

O Concurso Público para cada um dos critérios de ingresso (provimento e remoção) compreenderá as seguintes fases:

Prova Objetiva de Seleção;

Prova Escrita e Prática;

Comprovação dos Requisitos para Outorga de Delegações;

Prova Oral;

Exame de Títulos.

Prova objetiva

A Prova Objetiva de Seleção foi realizada em Rio Branco/AC, no dia 19 de novembro de 2023, domingo, em dois turnos, conforme critério de ingresso.

A Prova Objetiva de Seleção, para ambos os critérios de ingresso (provimento e remoção), versou sobre as seguintes disciplinas e matérias: Direito Notarial e Registral, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Civil, Direito Empresarial, Direito Processual Civil, Direito Penal, Direito Processual Penal, Normas Especiais e Conhecimentos Gerais

A cada questão da Prova Objetiva de Seleção foi atribuído um ponto.

Prova discursiva e prática

A Prova Escrita e Prática teve duração máxima de quatro horas e consistiu na elaboração de uma dissertação, de uma peça prática e de respostas a quatro questões discursivas.

Prova oral

A Prova Oral vale 10 pontos e tem peso quatro. Foi permitido somente o uso de textos de leis, sem anotações ou comentários de qualquer natureza, disponibilizados pela Consulplan.

Avaliação de Títulos

O Exame de Títulos valerá, no máximo, 10 pontos, com peso um, desprezando-se a pontuação superior, e terá caráter apenas classificatório.

Último concurso TJ AC Cartórios

O edital anterior foi publicado em 2012, sendo organizado pelo FMP Concursos – Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Na época foram ofertadas 14 vagas para provimento e remoção.

