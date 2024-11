Confraternização de panificadora termina com um preso e outro ferido a golpe de faca

O jovem Jadeson Pinheiro de Souza, 26 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite deste domingo (24), após a confraternização de uma panificadora na Avenida Maria José de Oliveira, no Conjunto Universitário 3, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, estava acontecendo a confraternização de funcionários de uma panificadora localizada no Conjunto Universitário 3. Após o evento, todos continuaram bebendo em uma distribuidora próxima, quando Jadeson foi surpreendido por um homem até o momento identificado como “Negão”. Armado com uma faca, o agressor tentou atingir as costas da vítima, mas Jadeson se virou, e o golpe acabou acertando a lateral do abdômen da vítima. Após a agressão, o acusado fugiu do local.

Rapidamente, populares e a esposa de Jadeson ajudaram o jovem ferido e acionaram a polícia e o Samu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma unidade de suporte avançado para prestar os primeiros socorros. Os socorristas constataram que Jadeson sofreu uma perfuração na lateral do abdômen. Após estabilizarem seu quadro clínico, ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde era considerado estável.

No momento da tentativa de homicídio, policiais penais do Grupo Penitenciário de Operações Especiais (GPOE) passavam pelo local, agiram rapidamente e prenderam “Negão” em flagrante, ainda com a faca nas mãos, a poucos metros do local do crime. Diante dos fatos, o acusado recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanecerá à disposição da Justiça.

Agentes da Polícia Civil, da Equipe de Pronto Emprego (EPE), colheram as primeiras informações, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).