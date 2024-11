Crânio esfacelado e mão decepada: como ficou corpo de homem-bomba

O chaveiro Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, conhecido como Tiü França e autor do ataque a bomba na Praça dos Três Poderes, morreu na noite de quarta-feira (13/11), em decorrência de um traumatismo cranioencefálico causado pela explosão de um dos artefatos que ele portava.

O laudo cadavérico da Polícia Federal (PF) revela a gravidade dos ferimentos: o crânio de Francisco ficou esfacelado, e o chaveiro teve a mão direita dilacerada, pois um dos explosivos estourou na mão dele, que estava fechada.

Imagens obtidas pela coluna Na Mira e reveladas por meio de tomografia mostram uma lesão severa no polo encefálico de Francisco, o que confirmou os danos causados pela explosão. Além disso, ele sofreu queimadura na face.

Confira:

Tiü França usou bombas improvisadas, fabricadas com materiais semelhantes aos usados em fogos de artifício, para o ataque na região da Praça dos Três Poderes.

O objetivo dele, segundo informações preliminares das investigações, era destruir a estátua da Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), invadir o plenário da Corte e assassinar ministros. O alvo principal era Alexandre de Moraes.

Confira imagens do atentado:

A ação criminosa começou no estacionamento próximo ao Anexo 4 da Câmara dos Deputados, onde Francisco explodiu um carro antes de lançar bombas contra o prédio do STF.

O desfecho do atentado aconteceu quando ele deitou a cabeça sobre um dos explosivos que carregava, no chão em frente à entrada principal do prédio da Corte. O artefato detonou e o matou na hora.