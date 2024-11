Eleições nos EUA: Primeiras urnas fecham daqui a pouco; acompanhe

As primeiras urnas dos Estados Unidos fecham daqui a pouco, às 20h, no horário de Brasília, em partes dos estados de Indiana e Kentucky. Nesses estados, o fechamento termina às 21h.

Também às 21h, às urnas devem fechar em outros seis estados, entre eles a Geórgia, que é um dos estados-pêndulo e tem 16 delegados – figura do sistema sistema eleitoral americano.

O último estado a encerrar a votação será o Alasca às 3h, no horário de Brasília.

Dia de votação

Nesta terça-feira (5), os norte-americanos foram às urnas, e, de acordo com a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura, não houve nenhum incidente que afetasse a segurança no processo eleitoral.

Primeiros votos em município dão empate

Os primeiros votos na eleição presidencial dos EUA foram contados na cidade de Dixville Notch, no estado de New Hampshire. A pequena cidade tem tradição, que remonta a 1960.

Com apenas seis eleitores registrados, o resultado foi contado e divulgado logo em seguida. Quatro republicanos e dois eleitores não declarados participaram.

Assim como as pesquisas indicavam, houve um empate: três votos para Kamala Harris e três para Donald Trump.

Mais de 80 milhões de pessoas votaram antecipadamente até agora

Cerca de 83 milhões de eleitores votaram antecipadamente, segundo os dados mais recentes de 48 estados e do Distrito de Columbia coletados pela CNN, Edison Research e Catalist.

Isso é mais da metade dos cerca de 158 milhões de votos antecipados para presidente em 2020, mas é significativamente menor do que o total de votos pré-eleitorais daquele ano, quando cerca de 70% dos eleitores escolheram votar pelo correio ou pessoalmente.

CNN Brasil faz supercobertura ao vivo

A CNN Brasil está realizando uma supercobertura da disputa entre Kamala Harris e Donald Trump pela Casa Branca nas eleições americanas.

No dia das eleições, o assunto tomará as 24 horas do dia da CNN Brasil, por meio de uma supercobertura nos jornais diários, contando especialmente com a grandiosa estrutura da matriz e com tradução simultânea de alta agilidade.