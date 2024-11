Especial Tim Maia, carnaval fora de época e final da Copa do Brasil; saiba como curtir o fim de semana

E aí pessoal, prontos para mais um final de semana? Entre a quinta-feira e o domingo teremos muita nostalgia, carnaval fora de época e várias opções para quem gosta de um futebolzinho. Quer ficar ligadinho em tudo o que está acontecendo este fim de semana na cidade? Vem comigo pra mais um Giro Cultural do ContilNet.

Tudo começa com o tradicional karaokê do Garagem na quinta-feira (7) a noite, pra você colocar todo o teu repertório de chuveiro pra fora!

A Confraria traz especiais de peso nessa semana, começando com Tim Maia na sexta-feira (8), combina perfeitamente com quem já recebeu o salário.

O Studio continua sendo o lugar de diversidade, com tributo ao The Smiths na sexta-feira (7) e uma grande noite de Euphoria no sábado (8), com adesivos para marcar os solteiros e os comprometidos! Essa noite promete hein!

A Moon continua entregando tudo como sempre, com um bailão carioca daqueles no sábado (9). Vai ser o lugar perfeito pra quem busca muito funk essa noite!

O Brazin, que nem terminou 2024 e já tá naquela vontade de carnaval? Pra isso, eles fazem o Cranavrau fora de época, com não uma, mas duas datas pra todo mundo tirar suas fantasias carnavalescas e pular suas marchinhas por lá, nos dias 8 e 9 de novembro.

Pra quem tá precisando de um sambinha, a Casa do Rio vai estar pronta pra te receber no sábado com aquele almoço que só eles sabem fazer! E pra quem quiser curtir um futebolzinho, a Casa também vai transmitir a final da Copa do Brasil no domingo, com o jogo de volta entre Flamengo e Atlético Mineiro.

O Tonheiros Bar também já está preparado pra receber todo mundo com aquela cerveja geladinha e uma feijoada pra quem quiser acompanhar o jogo num clima de boteco.

O Quintal também não vai ficar de fora dessa final e vai fazer sua transmissão, assim como o Garagem, que vai estar de portas abertas para a transmissão do jogo!

E aí, onde eu te encontro essa semana?