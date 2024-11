Exclusivo: Justiça aceita denúncia contra ex-policial acusado de estuprar jovens

O ContilNet obteve com exclusividade a informação de que o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) aceitou a denúncia do Ministério Público do Estado (MPAC) contra o policial militar Deuziane Melo de Alencar. O caso foi dado em primeira mão pelo ContilNet no último dia 7 de dezembro.

O agente é acusado de estupro de vulnerável. Ele teria torturado e estuprado uma jovem durante uma noite inteira, enquanto ela dormia, “não tendo a vítima o necessário discernimento para prática sexual”, é o que diz a denúncia do MPAC.

O recebimento da denúncia segue em segredo de Justiça. Após o site notícias divulgar o primeiro caso, outra vítima se pronunciou e disse que também foi vítima de abuso sexual pelo policial.

Ao ContilNet, a Polícia Militar garante que “O ex-PM DEUSIANE MELO DE ALENCAR não faz parte dos nossos quadros desde 14 de março de 2024”. Além disso, a corporação informou que ele ‘foi excluído justamente por não possuir requisitos éticos e morais para continuar nos nossos quadros’, afirma.

O acusado está preso no Pelotão Ambiental da PM desde o dia 22 de outubro de 2024, contudo, a corporação solicitou à juíza a transferência dele para outro lugar.

O ContilNet tentou contato com a advogada Helane Christina, que representou o policial na audiência de custódia. Contudo, ela declarou que não faz mais parte da defesa de Deusiane. Questionada sobre quem seria o novo advogado do ex-PM, ela não soube responder. O espaço segue aberto para a defesa se pronunciar.