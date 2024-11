Fazendo história, CBTKD e Feteac formam as duas primeiras mestras em Taekwondo no Acre

A história do Taekwondo no Acre começa com a chegada do faixa preta José Carlos Gomes Guimarães (Mestre Juca) em 1989. Desde então o taekwondo acabou virando uma moda nas rodas de conversas entre os adolescentes dos anos 90 no Acre chegando a milhares de praticantes.

No entanto, estudos revelam que o taekwondo nos seus primeiros tempos no Estado, sempre teve o maior número de praticantes pessoas do sexo masculino. Já na atualidade os números começam a mudar considerando os excelentes trabalhos realizados pela Feteac e os esforços dos mestres federados que propagam constantemente os benefícios causados pelo taekwondo na vida das mulheres proporcionando a autonomia feminina e o empoderamento através de sua prática.

O atual presidente da Federação de Taekwondo do Acre (Feteac) o mestre Tiago Marques se pronunciou sobre esse avanço no taekwondo acreano.

“Hoje, sabemos o quanto valeu a pena estes esforços ao longo dos anos, tanto das gerações passadas que contribuíram com o avanço do taekwondo no Acre como da geração atual onde toda a nossa equipe se dedicou com afinco até os dias de hoje dando frutos de qualidade. Hoje por exemplo é um dia histórico para o taekwondo acreano porque duas faixas pretas terceiros Dans acabaram de fazerem história no taekwondo acreano, trata-se das professoras Aldeniza dos Santos Fernandes e Yasmim da Costa da Luz de apenas 24 anos que acabaram de receber suas graduações de Mestras em taekwondo, entrando para a história desta arte marcial por ser as primeiras mulheres acreanas a se formarem mestras nesse esporte olímpico. Isso é fruto de um trabalho coletivo através da Feteac e de todas as associações federadas”, comentou emocionado o presidente Tiago Marques.

O exame das mestras aconteceu hoje (23) de novembro, às 9 horas, na quadra da AABB e as atletas foram avaliadas pelo grão-mestre 7º Dan Rivanaldo Freitas atual Presidente da CBTKD e ainda contou com a presença do primeiro Presidente da Feteac o mestre Itassi Camargo que também prestou exame para sexto Dan e do mestre Joscicley Braga atual vice-presidente da Feteac.

O historiador e artista plástico acreano Enilson Amorim que também é praticante desta arte marcial deixou o seguinte comentário em suas redes sociais.

“Foram muitas as mulheres que se destacaram no taekwondo acreano nos anos 90 com a chegada do Mestre José Carlos Gomes Guimarães (Mestre Juca), dentre elas podemos destacar Suzi Mattos Rodrigues, Roberta de Melo Picanço, Maria Luzinete, Yanne Freitas da Silva, Berenice Fegale e Maria Evelene, entre outras. No entanto o que aconteceu hoje, dia 23 de novembro de 2024 é um fato histórico no taekwondo acreano porque já temos em nosso Estado as duas primeiras mulheres faixas pretas que receberam suas graduações de mestrados em Taekwondo. Portanto, o povo acreano está super feliz com este fato histórico, e nós os homens, temos que aplaudir e reverenciar estas duas mulheres fortes, que agora os faixas pretas (homens) tem a devida obrigação de obedece-las e cumprimenta-las como Mestras. Viva a mulher acreana que é forte e imbatível!”, comentou Amorim.

Vale ressaltar que além da realização de exames de Dans e um curso da arbitragem que está sendo ministrado desde o dia de hoje (23) pelo Mestre André Luiz, também acontece amanhã (24) no domingo a partir das 8 horas da manhã na quadra do Colégio Meta III a Copa Acre de Taekwondo, um dos últimos eventos do ano de 2024 realizado pela Feteac.

Lembrando que os mestres que fizeram exames para sexto Dan foram: Francirlei de Souza (conhecido como mestre Ledinho), Leilandio de Castro, Tiago Marques (atual Presidente da Feteac) e Alderley Almeida (mestre de Cruzeiro do Sul), já os mestres Antônio Amâncio de Oliveira, Francisco de Gusmão, Wellen Kellen, fizeram exames para quinto Dan enquanto Clemerson Ribeiro foi examinado para quarto Dan. Com esses trabalhos a Federação de Taekwondo do Acre (Feteac) finda seus trabalhos deste ano com saldo positivo.

