Flaviano tem nova infecção, piora o quadro de saúde e segue na UTI do Albert Einstein

O ex-deputado e ex-governador do estado do Acre, Flaviano Melo teve uma piora em seu quadro clínico, nesta quinta-feira (14). De acordo com as novas informações, foi detectada mais uma infecção no político.

Flaviano segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está internado desde o dia 9 de novembro, por conta de uma pneumonia.

O filho de Flaviano Melo, Leonardo Melo, informou sobre o estado de saúde do pai, por meio de uma mensagem deixada em um grupo com integrantes do partido que o pai integra, o MDB. O teor da mensagem foi divulgado pelo site AcreNews.