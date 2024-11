Fluminense: chance de rebaixamento aumenta, mas jogos em casa podem aproximar equipe de ‘número mágico’

De acordo com a ferramente Bola de Cristal, que calcula as probabilidades de cada time ser campeão, garantir vaga na Libertadores ou cair para a Série B, em dados fornecidos pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Fluminense, que está na 14ª colocação com 37 pontos, chegou a ter 21,20% após a derrota para o Inter. Mas com o desenrolar da rodada – vitória do Juventude, empate do Red Bull Bragantino e derrotas de Criciúma e Athletico-PR – a probabilidade do tricolor encerrou em 20,50%.