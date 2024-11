Friale anuncia chegada de nova onda polar e chuvas intensas: “Vai cair cerca de 10ºC”

O pesquisador Davi Friale, meteorologista do Acre, apontou em previsão do tempo que uma nova onda polar chegará ao Acre nesta quarta-feira (13).

“Na terça-feira, o calor continua, mas as chuvas poderão ocorrer com forte intensidade, inclusive, com possibilidade de temporais em alguns pontos. No entanto, o que chama a atenção é a chegada, na quarta-feira, logo nas primeiras horas, de mais uma onda polar, a de número 22 deste ano, que vai diminuir a temperatura, principalmente em Rio Branco, Brasileia e demais municípios do leste e do sul do estado”, disse.

O pesquisador disse ainda que a temperatura vai cair cerca de 10ºC em relação aos dias anteriores, cujas máximas ficaram em torno de 34ºC. “Assim, nesta quarta-feira, a maior temperatura, durante o dia, em Rio Branco e Brasileia, deve ficar abaixo de 26ºC, podendo até ficar inferior a 23ºC, em alguns municípios”, explicou.

Com a chegada da onda polar, as condições atmosféricas ficam altamente favoráveis à ocorrência de chuvas intensas a partir de terça-feira.

Friale alerta ainda para a alta probabilidade de temporais, principalmente no centro do Acre e no Vale do Juruá.

“Na quinta-feira, dia 14, o tempo fica bom em Rio Branco e Brasileia, com predomínio de sol com nuvens. No fim de semana, já a partir de sexta-feira, o calor abafado e as chuvas pontuais, que podem ser fortes, voltam a predominar”, finalizou.