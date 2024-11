Furacão do Norte e Rei Artur são semifinalistas do Sub-11

Furacão do Norte e Rei Artur conseguiram manter o favoritismo nesta quarta, 20, no Florestão e conquistaram as classificações para a semifinal do Campeonato Estadual Sub-11.

O Furacão do Norte derrotou o Xavier Maia por 3 a 0 e o Rei Artur goleou o Plácido de Castro por 4 a 0.

Semifinal de muita rivalidade

Furacão do Norte e Rei Artur irão disputar uma semifinal de muita rivalidade na quarta, 27. Os dois times chegarão muito motivados para o duelo.

Outros semifinalistas

A fase de quartas de final do Sub-11 terá duas partidas nesta quinta, 21, a partir das 15 horas, no Florestão. Santa Cruz e Joia de Cristo abrem a programação e no segundo jogo o Esporte, Saúde e Lazer enfrenta a Escolinha do Galvez.