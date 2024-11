Ainda em suas redes sociais, o jogador reforçou que treinou normalmente e que seus representantes estão à disposição para resolver qualquer assunto com o clube. Em outra publicação, Gabigol reforçou que estará na partida e que subirá as “rampas” do Maracanã junto da torcida do Flamengo.

Após o Flamengo conquistar o título da Copa do Brasil diante do Atlético-MG, no último domingo (10/11), Gabigol informou que não permanecerá no Rubro-Negro em 2025. A declaração do jogador ainda ficou marcada por alfinetar a diretoria do clube.

Após o incidente, o Flamengo comunicou, na tarde desta terça-feira (12/11), que o camisa 99 não será relacionado para o duelo contra o Galo, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o clube, a decisão “visa manter a harmonia do elenco” após a conquista da Copa do Brasil.

Confira texto de Gabigol na íntegra:

Em razão da nota publicada no dia de hoje pelo Clube de Regatas Flamengo, cumpre apenas esclarecer que estou à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir meu contrato até o fim, inclusive para jogar amanhã (treinei hoje normalmente), e que a decisão de não me relacionar para o jogo foi unilateral da direção do clube. Meus representantes estão à disposição para tratar de qualquer assunto, seja pessoal ou remotamente. Obrigado Nação, e estaremos juntos na norte amanhã!