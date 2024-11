Gladson Cameli recepciona jogadores do Flamengo no aeroporto Internacional de Rio Branco

O time do Flamengo chegou ao Acre na noite deste sábado (23), e foi recepcionado pelo governador Gladson Cameli, ao lado de seu filho, no Aeroporto Internacional de Rio Branco.

Em um momento histórico para o futebol acreano, os atletas sub-20 devem jogar neste domingo (24) com o Santa Cruz-AC, em um amistoso que marca a reabertura da Arena da Floresta.

Segundo Cameli, que está entusiasmado com a realização, a partida será um grande jogo que irá marcar o coração de toda a população e torcedores das equipes.

“O mengão chegou no Acre e amanhã teremos um grande jogo na reinauguração do Arena da Floresta. A recepção do time no aeroporto não tinha como ser diferente, os acreanos sabem como receber alguém. Quem aqui tá ansioso pra essa grande partida? Eu tô demais!”, disse o governador.

A partida entre Flamengo e Santa Cruz-AC está prevista para iniciar as 17h, mas os portões estarão abertos a partir das 14h. De acordo com o governo acreano, mais de 13 mil ingressos foram disponibilizados.

Veja o vídeo: