Grupo Dalcar inova com máquina especializada em diagnosticar ruídos em automóveis; conheça

O grupo Dalcar, composto por sete empresas, inovou mais uma vez ao trazer para o Acre o Ruidcar, um aparelho que diagnostica problemas em carros apenas por ruídos ou barulhos. O equipamento de alta tecnologia funciona como um simulador, que apresenta situação em que o carro passa nas ruas, auxiliando o mecânico a detectar o problema do veículo sem precisar sair da oficina.

Segundo Gustavo Maldonado, um dos administradores do grupo, o uso do aparelho, que tem revolucionado o mercado em todo o país, mesmo que com custo para uso, faz com que o cliente economize na troca desnecessária de peças. “O aparelho avisa qual o problema do carro com exatidão. Às vezes o mecânico tem experiência, mas não tem expertise, então pode condenar algo sem necessidade”, disse.

Para o uso do aparelho, o veículo é colocado em cima de uma plataforma que simula situações do asfalto, como lombadas, buracos e outras coisas.

“Nós colocamos o carro em várias situações para poder entender o que está acontecendo. Muitas vezes o cliente reclama que o carro está fazendo um barulho, mas dentro da oficina a gente não consegue encontrar o ruído, então usamos o aparelho”, explicou.

Grupo Dalcar

No mercado desde 1991, as sete empresas do grupo reúnem mais de 100 funcionários e atendem todos os segmentos automotivos, desde lanternagem, pintura, auto center, injeção eletrônica, além de resgate com guincho 24 horas.

Os serviços do grupo Dalcar também incluem desde os mais simples como leve e traz de cliente, lavagem de veículos até serviços de retífica e montagem de motores.

O grupo Dalcar é composto por sete empresas, sendo a Dalcar auto peças, na Avenida Nações Unidas, a Dalcar Serviços na Boulevard Augusto Monteiro, no bairro Quinze, a Dalcar veículos oficina Bosch homologada e a nova empresa Germana Auto Peças e Auto Center Castrol.

A Dalcara possui a Auto Peças em todas as linhas em geral, desde leves a caminhonetes e vans, com mais de 50 elevadores automotivos, sendo todas de caminhonetes, e além disso são representantes exclusivo da marca Corven Brasil, da Nakata, que é uma marca renomada.

Para verificar a disponibilidade de peças ou serviços, basta entrar em contato pelos telefones (68) 98428-5255 ou (68) 3224-4641.