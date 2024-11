Grupo V.Tal, que comprou ativos da OI, vai investir mais de R$ 5 bilhões em data centers no Brasil

Temos hoje por volta de 80 contratos com provedores. Os clientes quando nos procuram estão, inicialmente, na dúvida se constroem as redes por conta, fazem aquisições de empresas e suas redes, ou se recorrem à locação da nossa rede neutra. Quando pensam no tempo de instalação e no nível de qualidade optam pelas redes neutras. Por isso, o crescimento está indo muito bem. Estamos animados também com os outros negócios aqui dentro, como os sistemas de infraestrutura terrestre e submarinos. Somos habilitadores de infraestrutura para as grandes operadoras e para outras empresas que buscam racionalizar custos. Neste ano, fechamos contrato para fornecer redes para a Ligga Arena (estádio do Athlético-PR) e para os shoppings da Allos (maior empresa do ramo no País). E temos outros negócios que serão anunciados nos próximos meses.

Qual o tamanho da cobertura das redes de fibra ótica da V.tal atualmente? E qual a previsão de crescimento?

São 22 milhões de domicílios cobertos (homes passed, no jargão). Não temos uma meta de crescimento escrita na pedra. Vamos avaliando o mercado momento a momento. Nós ainda construímos redes, mas a prioridade é ser mais relevante nas praças onde já estamos presentes, tapando lacunas estratégicas. Além disso, reforçaremos a rede como um todo. Temos investimentos de aproximadamente R$ 500 milhões para aumentar a capilaridade da rede submarina na região do Rio Grande do Sul. Já temos um cabo que vai de São Paulo a Buenos Aires, e agora faremos uma extensão para uma filial em Porto Alegre. Isso é muito importante. Se esse cabo já estivesse operando, o Rio Grande do Sul não teria ficado um segundo sequer sem conectividade durante as enchentes. O investimento de R$ 500 milhões também vai abranger uma rede de cabos na Região Norte do País, que vamos anunciar oportunamente.