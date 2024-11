GTA 5 por R$ 40 e mais jogos estão com até 75% de desconto; veja

A lista conta ainda com Dying Light 2: Stay Human, game de mundo aberto da Techland cuja gameplay combina elementos de parkour e sobrevivência em um apocalipse zumbi. Para os fãs de Yakuza, vale a pena conferir o spin-off Like a Dragon: Ishin, que se passa no Japão feudal e gira em torno de Sakamoto Ryoma, um homem em busca de vingança após ter sido acusado injustamente do assassinato do pai. Veja abaixo a seleção completa:

Grand Theft Auto 5 – PS4, PS5

Dying Light 2: Stay Human – PS4, PS5

Like a Dragon: Ishin! – PS4, PS5

MotoGP 24 | PS4, PS5

The Sims 4 Island Living (somente expansão) – PS4

Digimon Survive – PS4

Overcooked! All You Can Eat – PS4, PS5

Stick Fight: The Game – PS4

Clash: Artifacts of Chaos – PS4, PS5

Killer Frequency – PS4, PS5

Hungry Shark World – PS4

Chivalry 2 – PS4, PS5

PS Plus Deluxe de novembro

PS Plus Deluxe, plano do nível de assinatura mais caro, também recebem acesso a games de PlayStation VR2, além de clássicos de PlayStation, PlayStation 2 (PS2) e PSP para download. Em novembro, a lista é composta por:

Synapse – PS VR2

Blood Omen: Legacy of Kain – PS4, PS5

Blood Omen 2 – PS4, PS5

PS Plus Essential de novembro