O suspeito é um hacker que teria enviado as mensagens no fim de 2022. A prisão aconteceu em Jundiaí, no interior paulista, com apoio de policiais locais.

Investigações preliminares não apontam relação, até o momento, entre o preso desta quinta e Francisco Wanderley Luiz, o homem-bomba que tentou detonar bombas no STF. Na ação, o catarinense morreu. Além das suspeitas de ameaças ao Supremo, o hacker também é acusado de crimes de ódio por ter feito comentários racistas e xenófobos em redes sociais.