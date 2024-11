Homem em situação de rua conhecido por agredir e cuspir em mulheres é espancado a ripadas

O morador em situação de rua, Cristiano Silva de Lima, 38 anos, foi vítima de agressão física na madrugada desta segunda-feira (25), na Avenida Nações Unidas, no bairro Bosque, próximo ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Cristiano é conhecido na região por tratar mulheres de forma violenta enquanto caminham em via pública, nas proximidades do pronto-socorro.

De acordo com relatos, Cristiano se aproxima das mulheres pedindo dinheiro de maneira intimidadora. Caso as vítimas não tenham ou não entreguem dinheiro, ele cospe em seus rostos ou as agride fisicamente. A reportagem recebeu diversos relatos de vítimas que mencionam ter sido alvo de cusparadas, perseguições e até mesmo agressões físicas.

Cristiano também é suspeito de praticar roubos e furtos em residências e contra pedestres no bairro Bosque. Comerciantes e moradores da região afirmam que ele já furtou suas casas ou estabelecimentos comerciais. Apesar disso, embora já tenha sido preso, por ser morador em situação de rua, a Justiça geralmente não mantém sua detenção.

Na madrugada desta segunda-feira, Cristiano caminhava pela calçada do pronto-socorro na Avenida Nações Unidas quando foi abordado por uma pessoa não identificada, que o atacou com golpes de ripa.

A agressão resultou em duas fraturas no braço esquerdo. Após o ataque, Cristiano correu para o Hospital de Urgência e Emergência, onde foi atendido no setor de traumatologia. Ele teve o braço engessado e foi liberado em seguida.