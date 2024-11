Mais um: homem morre eletrocutado após entrar em açude para consertar mergulhão

Mais uma vítima fatal de descarga elétrica foi registrada na tarde desta quinta-feira (22), dessa vez em Sena Madureira, no interior do Acre, mais precisamente na altura do km 48 da BR-364.

A vítima foi identificada como Mauricley Mendonça, de família tradicional e bastante conhecida. Atualmente, ele morava na zona rural.

Informações apontam que ele morreu após receber uma descarga elétrica em um açude enquanto fazia reparos em um mergulhão.

Essa já é sétima vítima fatal em menos de um mês, de acordo com um levantamento feito pelo ContilNet.