Homem que morreu ao explodir bomba próximo ao STF foi candidato pelo PL em Santa Catarina

Na noite de 13 de novembro de 2024, o Brasil foi abalado por uma série de explosões em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF). O responsável por esses atos foi identificado como Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, que faleceu durante o incidente. Conhecido nas redes sociais pelo codinome “Tiu França”, ele deixou um rastro de ameaças e mensagens perturbadoras que levantam questões sobre sua motivação e estado mental.

Francisco morava em Rio do Sul, Santa Catarina, e, em 2020, tentou uma vaga na câmara municipal como candidato a vereador pelo Partido Liberal, recebendo apenas 98 votos. Sua frustração política parece ter se transformado em uma ideologia violenta, expressa nas postagens que fez nas redes sociais, onde sugeria ataques a figuras políticas que ele rotulava como “comunistas de merda”.

Em suas mensagens, Francisco não apenas ameaçou pessoas específicas, mas também anunciou um “jogo” com um prazo final de 16 de novembro de 2024, exigindo que a Polícia Federal desarmasse supostas bombas que ele teria espalhado. O tom de suas publicações, recheado de raiva e desespero, revela um profundo descontentamento com o sistema político brasileiro.

Francisco foi o autor do atentado que resultou na explosão de fogos de artifício no estacionamento do Anexo IV da Câmara dos Deputados. Testemunhas relataram que explosões ecoaram pela Praça dos Três Poderes, causando pânico e confusão. O corpo de Francisco foi encontrado desfigurado, e os restos mortais foram arremessados a metros de distância, evidenciando a gravidade da explosão.

Esse evento trágico levanta questões sérias sobre a radicalização política e o impacto das redes sociais na disseminação de ideologias extremas. As postagens de Francisco mostram como a frustração política pode levar a ações desesperadas e violentas, refletindo um problema maior na sociedade brasileira.

As autoridades agora enfrentam o desafio de investigar não apenas as motivações por trás dos atos de Francisco, mas também de entender como evitar que mais indivíduos sejam levados a agir de forma tão extrema. A segurança pública e a proteção de figuras políticas se tornam questões ainda mais urgentes em um clima de polarização crescente.

O caso de Francisco Wanderley Luiz serve como um lembrete sombrio de que por trás de cada ato de violência há uma história complexa, e que a sociedade deve buscar entender e abordar as raízes do descontentamento antes que mais tragédias ocorram.