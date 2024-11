Homem que se explodiu no STF estava vestido de Coringa e anunciou o ataque nas redes sociais

Uma série de explosões abalou a Praça dos Três Poderes, em Brasília, na noite desta quarta-feira (13), e teve como alvo o Supremo Tribunal Federal (STF).

O autor do ataque foi identificado como Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, conhecido nas redes sociais pelo codinome “Tiu França”. Ele morreu durante o atentado, após arremessar explosivos próximos à estátua da Justiça, em frente ao STF.

Francisco, que já havia tentado uma vaga de vereador pelo Partido Liberal (PL) em Rio do Sul (SC) nas eleições de 2020, utilizava suas redes sociais para fazer ameaças a figuras políticas que ele rotulava de “comunistas de merda”.

Em mensagens postadas, ele anunciou um “grande acontecimento” para o dia 13 de novembro, informando que o ataque começaria nessa data e se estenderia até 16 de novembro. Em uma conversa via WhatsApp, o autor da explosão mencionou a Polícia Federal e desafiou as autoridades a desarmarem as bombas que ele teria espalhado.

Em um momento de presunção, Francisco postou uma foto dentro do prédio do STF com a frase: “Deixaram a raposa entrar no galinheiro (chiqueiro)”.

Mais tarde, ele apareceu em público com roupas em alusão ao vilão Coringa, personagem do Batman, numa clara referência à figura psicopata e caótica do vilão. Francisco tentou explodir artefatos explosivos perto da sede da Corte, sendo atingido por um dos explosivos que ele mesmo arremessou.

O ataque causou pânico e gerou várias explosões na região. Testemunhas relataram ter ouvido pelo menos duas explosões durante o incidente. A Polícia Militar, a segurança do STF e equipes do Corpo de Bombeiros isolaram a área para a realização de uma varredura de segurança.

As autoridades continuam a investigar as motivações de Francisco Wanderley Luiz e o alcance de suas ações.