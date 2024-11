Homem tranca três crianças e cachorro e ateia fogo em casa

Um homem de 29 anos foi preso suspeito de tentativa de homicídio após atear fogo em uma casa com três crianças e um cachorro dentro, na QNO 20, Conjunto 15, em Ceilândia, nessa quarta-feira (6/11).

Os meninos e o cachorro foram resgatados por vizinhos e passam bem. As crianças têm 11, 7 e 3 anos.

Veja:

Segundo a Polícia Militar (PMDF), o criminoso trancou as crianças e o cão no imóvel. Visivelmente alterado, ateou fogo em um colchão dentro da casa, de acordo com testemunhas. O objetivo seria ferir a tia das crianças, que é namorada dele.