IA mostra como fatores emocionais e ambientais modificam o rosto

O cuidado com a saúde da pele não se resume ao uso de hidratantes e bons cremes. Uma série de fatores relacionados a hábitos de vida acelera o envelhecimento da pele. Outros que estão mais relacionados a circunstâncias e estão fora do nosso controle também têm importância.

“Quando falamos do envelhecimento prematuro da pele, existem muitas medidas que podem ser tomadas, algumas deveriam ser básicas como dormir o suficiente, manter-se hidratado e comer bem, mas isso, infelizmente, não está disponível para todos”, afirmou a dermatologista Lesley Reynolds, da clínica Harley Street, no Reino Unido.

Pensando em criar imagens para tornar mais evidente os efeitos das circunstâncias ambientais, a equipe de Lesley Reynolds usou inteligência artificial (IA) para simular como esses diferentes fatores levam ao envelhecimento precoce. Confira os impactos:

Contato com poluição

Os efeitos da poluição do ar fazem com que a pele fique inflamada. Para controlar a inflamação e os danos à barreira cutânea, a pele começa a produzir mais oleosidade, o que leva à maior frequência da acne. O rosto, então, fica coberto de cicatrizes e de linhas de expressão características do contato constante com toxinas. A pele começa a ceder de forma precoce.

Exposição desprotegida ao sol

O sol emite grandes quantidades de raios UV, que são prejudiciais à pele e estão por trás de casos frequentes de câncer. Os raios UV danificam as estruturas de colágeno da pele e estimulam a reprodução de células imperfeitas, em geral manchas vermelhas e marrons. O sol também torna o lábio mais fino e aumenta a quantidade de rugas proeminentes, particularmente na testa e ao redor da área da boca.

Tabagismo

Cigarros também fazem mal à pele, tirando o viço já que suas substâncias tóxicas alteram os padrões de hidratação da pele. Linhas finas intensas também se formam ao redor da boca devido ao franzimento excessivo realizado para se fumar um cigarro.

Ansiedade e estresse

O envelhecimento prematuro da pele é um dos sinais mais visíveis de estresse e ansiedade. O efeito é a formação de linhas finas no rosto e uma aparência mais caída dos olhos. Os quadros emocionais também podem desencadear doenças de pele como a psoríase e a rosácea.

Pouca satisfação com a vida

Além do estresse e da ansiedade, outros sofrimentos psíquicos podem se manifestar na pele em linhas finas e rugas devido a expressões faciais repetidas, como sobrancelhas franzidas e caretas relacionadas à raiva e à depressão. Indivíduos com baixa satisfação com a vida também podem negligenciar a pele, o que pode contribuir para poros obstruídos, pele opaca e envelhecimento precoce.

Envelhecimento sem cuidado

O próprio envelhecimento, claro, leva à perda das funções do organismo que resultam em mudanças na aparência da pele, em especial, a sarcopenia (perda de massa muscular) e osteoporose (perda de densidade óssea), ambas levam ao afundamento do rosto. A pele também se torna menos capaz de reparar danos celulares, o que pode causar opacidade e textura irregular.