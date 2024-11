Ibama multa em quase R$ 3 milhões frigorífico que causou ‘rio de sangue’ com restos de gado

Um frigorífico localizado em Boca do Acre, na divisa do Amazonas com o Acre, foi multado em quase R$ 3 milhões pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Os detalhes foram divulgados pela Revista Cenarium.

O Ibama flagrou o frigorífico despejando resíduos orgânicos de gado abatido que formou um “rio de sangue”.

Segundo a revista, o flagrante foi registrado por um drone da instituição no âmbito da operação “Carne Fria 2”, que mirou o combate ao desmatamento na Amazônia e a criação e comercialização de gado procedente de áreas desmatadas de forma ilegal na região.

“A operação carne fria é mais uma operação nacional do Ibama com o rebatimento do Estado do Amazonas, onde foram apreendidas 18 mil cabeças de gado criadas em 26 mil hectares de áreas previamente embargadas pelo Ibama por desmatamento ilegal“, disse Joel, superintendente do Ibama no Amazonas.

Assista: