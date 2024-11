Idoso acusado de estuprar netas e outras crianças ganha liberdade em audiência de custódia

O idoso de 74 anos, preso em Acrelândia no último dia 7, acusado de estuprar suas netas e outras crianças vulneráveis onde viviam, no ramal Cumaru, zona rural do município, ganhou liberdade nesta segunda-feira (11), após audiência de custódia.

O juiz plantonista considerou a idade avançada e histórico de doenças e outras comorbidades, além do que algumas denúncias têm mais de dez anos e cujas vítimas já seriam maiores de idade e já nem moram na região.

VEJA MAIS: Neta denuncia estupro e idoso que usava doces para atrair crianças é preso no Acre

A denúncia que o levou à prisão partiu de uma neta, acusando o avô de atrair para os estupros em sua casa a partir de um pequeno estabelecimento de venda de doces, bombons e outras guloseimas

Nesta segunda-feira (11), a Polícia Civil cumpriu na casa do acusado um mandado de busca e apreensão. Um aparelho de celular foi apreendido e deverá ser periciado porque há informações de que o acusado tinha o fetiche de filmar o que fazia com as vítimas.

O processo corre em segredo de justiça por envolver menores. Nesta terça-feira (12), será ouvida mais uma vítima do caso, lá mesmo em Acrelândia. Novas provas estão sendo juntadas aos processos