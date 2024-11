‘Jerico’ perde o controle, tomba e deixa casal com ferimentos no interior do Acre

O casal Suziane de Carvalho Porto, 26 anos, e Luiz Cleiton Alves Rebouças, 40 anos, ficou ferido após perder o controle de um “jerico” e capotar na tarde desta terça-feira (5), no km 16 da BR-317, entre as cidades de Epitaciolândia e Xapuri, no interior do Acre.

Segundo informações das autoridades de trânsito, o casal estava em um “jerico” (veículo artesanal feito de forma manual), trafegando no sentido Epitaciolândia/Xapuri, transportando duas motocicletas na carroceria, quando, de forma inesperada, a direção travou, fazendo com que o motorista perdesse o controle do veículo e tombasse.

Motoristas que passavam no local pararam para ajudar o casal e acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para prestar os primeiros socorros às vítimas. Suziane teve uma fratura no braço esquerdo, e Luiz Cleiton reclamava de fortes dores no peito.

Os veículos conhecidos como “jericos” são montados a partir de componentes usados, geralmente de jeeps, picapes e Rurais Willys, aproveitando o chassi e a transmissão 4×4. É frequente a instalação de um terceiro eixo morto, aumentando a capacidade de carga. O motor é sempre a diesel, de baixa potência – em torno de 15 cv –, o que limita a velocidade máxima a cerca de 25