Jojo Todynho é a nova “garota propaganda” de gigante do varejo e ironiza cancelamento

Jojo Todynho desembarcou em Santa Catarina nesta sexta-feira (22). A artista foi recepcionada pelo empresário Luciano Hang pela manhã no Aeroporto de Navegantes, marcando a nova parceria estabelecida com a Havan, gigante nacional do varejo com sede em Santa Catarina.

A cantora foi anunciada como a nova “garota propaganda” da Havan nas redes sociais da loja. A parceria, que promete ser marcada por muita irreverência, carisma e humor, terá o rosto da artista estampado em ações voltadas ainda para a Black Friday, Natal, entre outras atuações promocionais da Havan.

Durante o dia, Jojo Todynho deve fazer o tradicional passeio pelo Centro de Distribuição da Havan (CDH), em Barra Velha, ao Centro Administrativo e à loja matriz, localizados em Brusque. Em seguida, a cantora participará de uma extensa agenda de gravações com foco em campanhas publicitárias para a Havan.

Estamos muito felizes com a vinda da Jojo, que chega para somar com nossa marca. Saímos do aeroporto já cancelando tudo. Aqui não terá nada de preço alto é só preço véio — brinca Luciano Hang, dono da Havan.

Em suas redes sociais, Jojo Todynho mostrou os detalhes da recepção que recebeu. “Eu estou apaixonada, gente”, declarou em um almoço com decoração temática de Natal na sua recepção em Santa Catarina.