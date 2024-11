King Legacy: veja principais códigos, tier list e como jogar no Roblox

Para começar a jogar King Legacy é bastante fácil. No PC basta acessar o site oficial do Roblox neste endereço (https://www.roblox.com/pt/), ou abrir o game em seu console, ou smartphone, e usar a pesquisa para procurar por “King Legacy”. No PC basta clicar no grande botão verde com ícone de Play para começar a jogar. É preciso ter um cadastro nojo de robôs e ter o cliente de Roblox instalado no PC, instalação que é automática ao tentar acessar algum dos games do serviço pela primeira vez.