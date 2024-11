Lotofácil sorteia um dos maiores prêmios de 2024

A Lotofácil sorteia prêmio R$ 5,5 milhões na noite desta sexta-feira (22), no Espaço da Sorte, em São Paulo, no concurso 3250. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas ou nos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. É um dos maiores prêmios deste ano, considerando concursos regulares.

Os concursos de final zero da Lotofácil têm premiação especial, uma vez que, a cada arrecadação de um sorteio normal, são reservados 10% para os concursos de final 0, que ocorrem a cada nove sorteios.

A chance de acertar as 15 dezenas da Lotofácil com um jogo simples, que custa R$ 3, é de uma em 3,2 milhões. A probabilidade aumenta para uma em 211 se o jogo for de 20 dezenas, que custa R$ 46.512.

Como jogar

Na Lotofácil, o apostador pode marcar de 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. O jogador pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos por meio da Teimosinha.