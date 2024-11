Luciano Fonseca deixa comando da PMAC e cargo será ocupado por uma mulher pela 1ª vez na história

O ContilNet recebeu com exclusividade, nesta terça-feira (19), a informação de que o comandante-geral da Polícia Militar do Acre (PMAC), coronel Luciano Dias Fonseca, vai deixar o maior cargo da corporação no próximo dia 10 de dezembro.

O coronel está à frente do comando da PM desde o dia 4 de agosto de 2022. Ele assumiu o posto após a saída do ex-comandante Paulo Cesar Gomes da Silva.

A reportagem do ContilNet procurou Luciano para obter mais informações. O coronel disse que deixa o cargo por conta de “uma transição normal de Comando”.

“Sou eternamente grato ao povo do Acre pela oportunidade”, disse o coronel ao ContilNet.

Graduado em Direito pela Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO) desde 2011, Fonseca é pós-graduado em segurança pública e já atuou no comando da PM em Brasileia, além de também já ter respondido pelo Batalhão de Trânsito, foi chefe de inteligência da PM e também da assessoria jurídica.

Cargo será ocupado por uma mulher pela primeira vez na história da PMAC

Quem assume o cargo a partir do dia 10 de dezembro é a atual subcomandante-geral da corporação, a coronel Marta Renata. Ela será a primeira mulher a ocupar o cargo na história da Polícia Militar do Acre.

Marta é formada em Letras e Direito pela Universidade Federal do Acre (Ufac) e, na PMAC, já chefiou a diretoria operacional e já contribuiu com as assessorias jurídica e de comunicação.

Marta Renata foi indicada para o cargo que deve ocupar a partir de dezembro pelo próprio governador Gladson Cameli.