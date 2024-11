Morre o cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos

O cantor Agnaldo Rayol (foto em destaque) morreu na manhã desta segunda-feira (4/11), aos 86 anos, em São Paulo (SP), após sofrer queda em casa. A informação foi confirmada pela assessoria do artista.

Ele caiu, bateu a cabeça e chegou a ser internado no Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, zona norte da capital paulista, mas acabou falecendo.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos, ocorrido na manhã de hoje no Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, em São Paulo. O artista, que marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática, faleceu após uma queda em seu apartamento nessa madrugada”, diz a nota.

Um dos ícones da música brasileira, Agnaldo era conhecido por sua voz marcante, que tocou o coração de milhões de fãs.

O artista começou a carreira aos 5 anos, quando participou de um programa de Renato Murce na Rádio Nacional.

Agnaldo também chegou a atuar. Ele estreou nos cinemas aos 12 anos, com o filme Também Somos Irmãos. Participou de 14 filmes e lançou 56 discos, o último deles em 2011, O Amor É Tudo.