A Operação Integration investiga lavagem de dinheiro de jogos ilegais e resultou na prisão da influenciadora Deolane Bezerra e de sua mãe, Solange Bezerra, e no indiciamento do cantor sertanejo Gusttavo Lima. Os investigadores, no entanto, vão continuar investigando a empresa Esportes da Sorte, de Darwin Henrique da Silva Filho. O documento do Ministério Público desta segunda-feira (25/11), assinado pela promotora Mariana Pessoa de Melo Vila Nova, obedece a uma determinação da juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife. Na semana passada, ela estipulou um prazo de cinco dias para que o órgão oferecesse denúncia, arquivasse o caso ou pedisse novas diligências dentro da Operação Integration. Entenda O MP pediu o arquivamento da investigação sobre a compra e venda de uma aeronave do cantor Gusttavo Lima para empresas Esportes da Sorte e Vai de Bet por falta de provas de ocultação de valores. A Esportes da Sorte, porém, seguirá sendo investigada por lavar dinheiro proveniente de jogo do bicho. O órgão entendeu que não há correlação entre os valores da empresa de Darwin Henrique com a Vai de Bet. O Ministério Público aguarda a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos, que, segundo o inquérito, é intermediadora de pagamentos da Esportes da Sorte e da Vai de Bet. A investigação, que também tem como alvo outros dois donos da Vai de Bet, os empresários José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Rocha, não têm elementos que demonstrem que os valores das “operações suspeitas” são provenientes de atividades ilegais. A operação foi deflagrada em 4 de setembro e prendeu, entre outras pessoas, a influenciadora Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra. No mesmo dia, um avião que pertenceu a Gusttavo Lima foi apreendido no aeroporto de Jundiaí (SP). A aeronave seria o elo de ligação entre a Esportes da Sorte e a Vai de Bet. Nenhum crime ligado ao cantor sertanejo, porém, foi identificado. “A realização desses negócios, todos documentados e com as respectivas movimentações bancárias registradas, a toda evidência, não demonstram a prática de crimes de lavagem de dinheiro pelo investigado Nivaldo Batista Lima [Gusttavo Lima]”, diz o parecer desta segunda (25/11).