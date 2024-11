MPAC pede dados do Governo sobre PrEP, PEP e campanhas de conscientização sobre o HIV

O Ministério Público do estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria Especializada de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, instaurou procedimento administrativo, solicitando um levantamento de informações à Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), sobre campanhas de prevenção e conscientização sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

No ano de 2024, o Acre já registrou mais de 240 infecções por HIV em adultos , o que representa um aumento de quase 12% em relação ao ano de 2023.

Devido ao aumento nos casos analisado o MP fez as seguintes solicitações de informação à Sesacre: como está a situação atual quanto a oferta de PrEP, PEP e tratamento para o HIV no estado do Acre; levantamento sobre a existência de pontos focais; existência de campanhas de conscientização e sua periodicidade; informações sobre quem são os responsáveis por prescrever as medicações; existência de estudos para a possibilidade de expansão das ofertas de serviço e em caso de resposta positiva, quando; campanhas sobre estudos relacionados com “indetectável=intransmissível”.

Os dados apresentados pelo MP mostram que a PrEP pode reduzir 44% no risco de aquisição de HIV, com o uso diário em homens que mantem relações sexuais com outros homens ou mulheres trans. O dados revelam ainda que em participantes com níveis sanguíneos detectáveis da medicação, a redução da incidência do vírus foi de 95%.

Já em um contexto heterossexual, a eficácia geral da PrEP foi de 62%, enquanto casais sorodiscordantes heterossexuais (onde um membro do casal é soropositivo e o outro não) a redução geral foi de 75% no risco de infecção por HIV.

Em situações que o indivíduo toma PrEP por saber que possivelmente poderá se expor, em períodos de maior atividade sexual, a resposta também foi positiva com redução de 86% no risco de aquisição do HIV.

O que é PrEP e PEP?

Os termos PrEP e PEP tem se tornado mais comuns quando o assunto é transmissão HIV, mas muitas pessoas ainda não sabem o que significa essa sigla e nem como os medicamentos funcionam.

A PrEP é Profilaxia Pré-Exposição ao HIV que deixa o organismo humano preparado para uma possível exposição ao vírus, sendo indicada para pessoas em situação de vulnerabilidade, quem tem histórico de ISTs, quem tem relações sexuais sem camisinha ou trabalham com prostituição. é importante PrEP não protege contra outras ISTs.

Já a Profilaxia Pós-Exposição ao HIV são medicamentos antirretrovirais após um possível contato com o vírus. É uma medida de prevenção de urgência que deve ser tomada o mais rápido possível, de preferência em até 72 horas após o contato.

Ela pode ser indicada, por exemplo, em situações de violência sexual e relação sexual desprotegida.