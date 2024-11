Mulher tem casa invadida por carro quando se preparava para dormir: “Foi um susto enorme”

Um carro sem controle se chocou com o muro de uma residência no bairro José Braúna, na cidade de Brasiléia, durante a madrugada de domingo (10).

Logo após o incidente, equipes de segurança foram acionadas e as polícias Civil e Militar (PC e PM) estão investigando o fato. Os moradores da casa atingida estão em busca de quem estava dirigindo o veículo.

Maria Aparecida Conceição é moradora do local e contou ao site Alto Acre que estava prestes a dormir no momento do acidente. “Foi um susto enorme. Nem consegui entender o que estava acontecendo, de repente o carro estava dentro da nossa residência, quando abrimos a porta o veículo já estava em fuga”, explicou ela.

A PM foi chamada para que registrasse a ocorrência e iniciasse as investigações. A dona do imóvel ainda está aguardando uma avaliação completa dos danos. As causas ainda não foram identificadas e as forças policiais estão em busca de identificar o motorista.

Ainda de acordo com a moradora, a cobertura de parte de sua casa caiu sobre seu carro, que estava estacionado dentro da propriedade. “Foi um susto muito grande. O carro ficou danificado, e a área da frente da casa, a estrutura ficou destruída”.

O motorista do veículo se evadiu do local e não prestou assistência.