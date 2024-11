Nível do Rio Acre sobe rapidamente e se aproxima da cota de 6 metros; veja medição

Após meses com o Rio Acre com níveis baixos, o manancial se aproxima da cota de 6 metros. Segundo a Defesa Civil de Rio Branco, que realiza o monitoramento do rio, o manancial amanheceu esta quarta-feira (20) com 5,70 metros.

Isso significa que o aumento em 24 horas foi de 1,71 metros na capital. Na última terça-feira (19), o Rio Acre estava com o nível em 3,99 metros. Os dados são da Defesa Civil Municipal.

Mesmo sem registro de chuvas nas últimas 24 horas, o coordenador do órgão, tenente-coronel Cláudio Falcão, disse que a subida foi forte. “É possível que nas próximas 24h aumente mais ainda, dada a situação de Capixaba que aumentou 1,41m nas últimas 24h. Contudo a permanecer a situação da bacia para as próximas 48h, aqui em Rio Branco ele deve retrair”, explicou.