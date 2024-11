No Dia da Consciência Negra, médico acreano participa de entrevista na Globo com campeã do BBB

O médico infectologista acreano Dyemison Pinheiro irá participar de entrevista com Thelma Assis, campeã do Big Brother Brasil 20 , no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro.

A conversa entre eles ocorrerá no programa Encontro, da Rede Globo, comandado por Tati Machado e Valéria Almeida, na programação das manhãs da emissora.

O tema da conversa será a atuação de médicos negros dentro da área da saúde. Dyemison Pinheiro trabalha no Hospital Emílio Ribas, faz parte do Centro de Pesquisa Clínica do Centro de Referência e Treinamento IST/AIDS e do projeto PrEP 1519 Escolhas, que oferece métodos de prevenção para jovens gays, trans e travestis entre os 15 e 19 anos.