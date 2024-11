Novembro já registrou mais de 90% dos focos de incêndios do mesmo período de 2023

O mês de novembro de 2024 já atingiu a marca de 94% dos focos de incêndio registrados para o período completo no ano de 2023. Segundo os dados do monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), até o dia 15 foram anotados 151 focos de queimadas, enquanto o ano anterior encerrou o mês com 160.

Apesar do aumento se comparado ao ano anterior, os dados ainda apresentam uma melhora em relação ao mês de outubro, com queda de 91%.

No referido mês, foram registrados 1.876 focos, o que soma, ao longo do ano de 2024, 8.619 focos de incêndio. Apesar da redução entre os meses, os números totais já superam em 31% o ano de 2023, que finalizou com 6.562.

Dentre os municípios que mais registraram focos de incêndio nos primeiros quinze dias de novembro estão Tarauacá, Feijó e Assis Brasil com mais registros, com 28, 21 e 19 focos respectivamente.

Entre os que têm menos focos de incêndio no mesmo período estão Acrelândia, Mâncio Lima e Porto Acre, todos com apenas um registro em cada.