Onda polar chega ao Acre nesta quarta-feira e deve provocar muita chuva, diz Friale

O pesquisador Davi Friale anunciou nesta terça-feira (12), a chegada de mais uma frente fria no Acre, que desta vez deve causar chuvas intensas a partir desta quarta-feira (13).

Segundo ele, a temperatura irá diminuir bastante e temporais na maioria dos municípios do estado acreano. “Portanto o friozinho polar vai atingir a capital Rio Branco e as demais cidades do sul e leste acreano”, comentou.

De acordo com o portal O Tempo Aqui, a mudança de tempo deve deixar o Acre com temperatura máxima abaixo dos 26ºC o dia inteiro, mas pode chegar até os 23ºC.

“Nesta terça-feira a temperatura máxima, que ocorre no começo da tarde vai cair cerca de 10ºC, em relação aos dias anteriores, cujas máximas ficaram em torno de 34ºC. Assim, nesta quarta-feira, a maior temperatura, durante o dia, em Rio Branco e Brasileia, deve ficar abaixo de 26ºC, podendo até ficar inferior a 23ºC, em alguns municípios”, informa.

