Ossada humana é encontrada enrolada em lençol em área de mata na Cidade do Povo

Uma denúncia anônima levou uma guarnição do 2° Batalhão a encontrar uma ossada humana que estava enrolada em um lençol, na manhã desta segunda-feira (4), na Avenida Jorge Cardoso, na Quadra 15, próximo a uma rotatória em uma área de mata, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares do 2° Batalhão, a guarnição foi acionada via Copom após a denúncia anônima de que havia um corpo enrolado em um lençol em uma área de mata na Avenida Jorge Cardoso, na Quadra 15 da Cidade do Povo.

De posse da informação, os militares foram até o local indicado e encontraram uma ossada humana enrolada em um lençol. Depois de verificar a veracidade da informação, policiais militares isolaram a área e solicitaram a presença da perícia criminal e dos auxiliares de necropsia do Instituto Médico Legal (IML).

Após os trabalhos periciais, os restos mortais foram encaminhados ao IML para exames cadavéricos, onde aguardará que alguém reclame o desaparecimento de um ente querido. A identificação será feita através de exames de DNA.

Agentes da Polícia Civil, da Equipe de Pronto Emprego (EPE), colheram as primeiras informações, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).