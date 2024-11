Paradiso Golden muda de dono: comunicado surpreende ao revelar venda de Neto Brito

O Paradiso Golden, uma das casas noturnas mais populares da noite de Rio Branco, passou recentemente por uma mudança de comando. Neto Brito, conhecido por seu papel de destaque no cenário do entretenimento acreano, transferiu a administração do local para o empresário Adriano Costa. A negociação, concluída no último fim de semana, também incluiu o bar SALU, localizado no Center Ville, que agora integra a nova empreitada de Costa.

A novidade foi anunciada pelo colunista Alex Thomas, do portal Notícias da Hora, que divulgou os detalhes da transação. Segundo Thomas, Adriano Costa já está planejando grandes reformas para ambos os locais, com o objetivo de trazer uma nova experiência ao público da cidade. Em uma declaração exclusiva à coluna VENENOSA, Costa revelou sua intenção de transformar o Paradiso Golden e o SALU em referências de sofisticação e inovação.

“Vamos fazer uma grande reforma e trazer uma nova proposta de sofisticação para o ambiente”, disse Costa, que pretende lançar o espaço com o nome de “We Love Pub”. A ideia é criar um ponto de encontro sofisticado, que atraia a elite de Rio Branco e redefina o conceito de entretenimento noturno no estado.

Enquanto isso, Neto Brito continua à frente do Quintal Gastrobar, outro importante local da cena acreana, que agora também abriga a boate Infinity. A mudança de endereço da Infinity ocorreu após a demolição de sua sede anterior, na Estrada Dias Martins, e faz parte de uma reestruturação que marca um novo capítulo no setor de entretenimento da cidade.

Com a chegada de Adriano Costa, a expectativa é de que o Paradiso Golden e o SALU sejam revitalizados e ganhem um público diversificado. A proposta de Costa é trazer novidades para o público acreano, mantendo a essência dos locais, mas oferecendo uma experiência aprimorada. Segundo o empresário, o We Love Pub terá um novo conceito que valoriza a ambientação e o serviço de alta qualidade.

Recentemente, o perfil oficial do Paradiso Golden anunciou uma nova fase para a casa noturna, que passará por reformas e mudanças na direção. Sob o comando do empresário Adriano Costa, o espaço promete um ambiente renovado e sofisticado, com a proposta de atrair o público acreano em busca de uma experiência única na noite de Rio Branco.

A coluna Douglas Richer, do ContilNet tentou contato com o empresário Neto Brito para obter mais detalhes sobre a negociação e a venda do imóvel, mencionada pelo colunista Alex Thomas. No entanto, até o momento, não houve retorno por parte do empresário.