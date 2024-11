Polícias deflagram megaoperação em presídio e apreendem bilhetes e objetos cortantes; VÍDEO

A Polícia Penal do Acre, coordenada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), deflagou no início desta terça-feira (19) a 6ª fase da operação Mute no Complexo Penitenciário de Rio Branco.

O objetivo é combater as organizações criminosas dentro do sistema prisional e reduzir o índice de violência em âmbito nacional.

Também atuaram na operação a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), a Polícia Federal, a Polícia Militar, o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

Durante a revista das celas, bilhetes, tabaco e um objetos cortantes foram encontrados.

VEJA AS FOTOS: