Prefeitura de Brasileia realiza entrega 400 cestas básicas no Bairro Leonardo Barbosa

A Prefeitura de Brasiléia realizou a entrega de 400 cestas básicas nesta sexta-feira (22), para famílias do Bairro Leonardo Barbosa, que foram atingidas pela enchente de fevereiro e pela estiagem que assolou os moradores.

Vale destacar que essa ação faz parte de uma parceria do governo federal com o governo do estado e municípios afetados pelos eventos climáticos extremos.

Além disso, as cestas foram adquiridas e entregue para a prefeitura pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB).

A operação é financiada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), faz parte de uma politica do Governo Federal que visa atender as famílias, garantindo-lhes acesso a itens essenciais.

Essa ação reforça o compromisso de assegurar a segurança alimentar e de oferecer apoio a população em tempos de necessidade.

A gestão municipal através da Prefeita Fernanda Hassem, segue buscando parcerias procurando sempre o melhor para toda população brasileense.

A ação contou com a participação do Deputado Estadual Tadeu Hassem e do Deputado Federal Roberto Duarte.