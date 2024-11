Procurador acreano consegue punição a atacante do Flamengo por jogada violenta na Copa do Brasil

O acreano Paulo Emílio Dantas Nazaré, procurador-geral junto ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), obteve vitória em relação à representação contra o time do Flamengo e o jogador Bruno Henrique. Mesmo sendo flamenguista desde criança, o procurador representou contra o próprio clube do coração e contra o atleta e obteve a punição dos representados.

O atleta foi punido pelo STJD por conta do cartão vermelho recebido diante do Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil. O atacante recebeu dois jogos de suspensão por conta do lance que gerou a expulsão. Além da punição ao jogador, os clubes foram multados por atitudes durante o jogo na Neo Química Arena.

No jogo de volta da semifinal, o camisa 27 foi expulso ainda no primeiro tempo por acertar a sola da chuteira na cabeça de Matheuzinho. Por “jogada violenta”, Bruno Henrique foi denunciado pela procurador acreano no STJD no artigo 254.

“Para a jogada violenta não precisa do dolo. Constitui a jogada violenta uma atuação temerária ainda que sem a intenção de causar dano ao adversário. Fato é que houve a jogada violenta e que foi imprudente ao levantar a pena mesmo mirando a bola”, denunciou Paulo Emílio Danatas. “A Procuradoria pede a condenação no artigo 254 e que se leve em consideração que poderia ter machucado seriamente o adversário”, sustentou o subprocurador-geral durante o julgamento.

Além de Bruno Henrique, Flamengo e Corinthians também foram punidos por atitudes no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Rubro-Negro recebeu multa de R$ 1 mil por atraso, enquanto o Timão terá de pagar R$ 4 mil pelo arremesso de objetos no campo. As decisões ainda cabem recurso.