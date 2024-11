Projeto do Instituto Federal do Acre é finalista do Prêmio SAÚDEINOVA 2024

Com um projeto que propõe a criação de um kit educacional que utiliza atividades lúdicas para o ensino das disciplinas de biologia, química e física, docentes e alunos do Instituto Federal do Acre (IFAC) concorrem ao Prêmio SAÚDEINOVA, promovido pelo Conif (Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica) e pela ConTIC (Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação), com apoio da Telebrasil. O projeto dos professores e estudantes será apresentado no Painel Telebrasil, principal evento de conectividade, telecomunicações e inovação do país, que acontece nos dias 5 e 6 de novembro, em Brasília.

O IFAC é o único representante da região Norte entre os projetos finalistas do prêmio, e se classificou com o SSOBOX, iniciativa que apresenta um produto educacional que envolve as disciplinas de biologia, química e física, de forma transdisciplinar relacionando com o mundo do trabalho utilizando atividades lúdicas, com um kit educacional. A ideia é impactar não só alunos, mas também educadores, promovendo o desenvolvimento de novas competências e tecnologias em gestão de projetos educativos. Neste link, você confere uma apresentação sobre o projeto: SSOBOX (https://www.youtube.com/watch?v=nPUIyz-4ark).

“O Painel TeleBrasil 2024 é uma oportunidade para mostrarmos que o Instituto Federal do Acre faz pesquisa, inovação e desenvolvimento de tecnologia educacional que podem ser replicados em outras empresas e instituições, impactando assim os estudantes com o propósito de auxiliar na melhoria do processo de ensino-aprendizagem”, comenta o professor Antonellli Santos Silva, que participa do projeto ao lado do professor Vicente Bessa Neto, da professora Paula de Lacerda Santos Ribeiro e do aluno de Sistemas para Internet Kleriston Kauâ Pereira Jácome Ferreira. O IFAC conta hoje com 6 campi em 5 municípios e possui cerca de 8 mil alunos em cursos técnicos, superiores e de pós-graduação.

A proposta do prêmio SAÚDEINOVA é valorizar projetos de extensão ou pesquisa relacionados ao setor de conectividade e telecomunicações, elaborados por professores e alunos da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e que contribuam com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. Os vencedores serão anunciados durante o Painel Telebrasil 2024.

Além do SAÚDEINOVA, a parceria entre o Conif e a ConTic também premiará projetos e soluções voltados para gestão pública, com o prêmio GOV.INOVA, e o AGROINOVA, que reconhecerá projetos ligados ao agronegócio.